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Через несколько часов: в Украине заканчивается срок действия военного положения
Сегодня, 26 декабря, в Украине истекает срок действия военного положения, которое было введено в 10 областях после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе в Керченском проливе.
Согласно указу, который был обнародован на сайте президента, военное положение в Украине внедрялось сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принятый Верховной радой 26 ноября закон о введении военного положения не предусматривает возможности продления его срока действия президентом без решения парламента.
«Согласно закону, срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря», — сказал президент в интервью телеканалам вскоре после принятия соответствующего решения.
Согласно указу главы государства, срок действия военного положения должен завершиться в 14:00.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины. В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ». Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона. 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», единственным условием продления военного положения в Украине, которое было введено в действие 26 ноября, может быть лишь сухопутная операция России против нашей страны. Украина же, в свою очередь, первой не пойдет на обострение ситуации.
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