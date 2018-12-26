В России паника: США подтянули к границам высокоточное оружие

Мир

США наращивают присутствие стратегических неядерных систем высокоточного оружия в прилегающих к России морских акваториях. Об этом газете «Красная звезда» пожаловался главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев.

Причиной этого, как писало 22 декабря немецкое издание Telepolis, стало то, что США намерены обеспечить свободу морской навигации в районах Арктики, которые Россия считает «своими».

В частности, Москва постепенно усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. К примеру, с 2013 года Россия размещает в Арктике новые морские и авиабазы, строит новые ледоколы и подводные лодки, наращивая свое присутствие в регионе.

Столкновение интересов государств может привести к повторению ситуации, которая произошла в Керченском проливе: захватив самопроизвольно международные морские воды, РФ объявляет их прибрежными и готовится открывать огонь по судам других государств. Тем более, что в данный момент военно-морское присутствие России в мире осуществляют около 100 кораблей.

В поисках путей обеспечения безопасности международных вод эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне пришли к выводу, что авианосные ударные группы ВМС США теряют свою актуальность на современном поле боя. Они не обладают достаточной дальностью, живучестью и специализацией для противостояния России или Китаю, которые сконцентрировались на создании противокорабельных ракет большой дальности.

Поэтому сейчас США и страны НАТО уделяют развертыванию вблизи границ Российской Федерации морских систем ПРО, стратегических систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры.

Кроме того, в США была разработана концепция так называемого молниеносного глобального удара, предполагающего уничтожение важных военных объектов противника, в частности, штабов, центров управления и, в первую очередь, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет с помощью неядерного высокоточного оружия. Одним из средств нанесения такого удара станут крылатые ракеты, размещенные на субмаринах и надводных кораблях, а также баллистические ракеты подводных лодок в неядерном оснащении.

Действия союзников приходятся явно не по нраву российским военным, и они в ответ панически обещают «резко увеличить свое присутствие в мировом океане».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский «Адмирал Кузнецов» назвали одним из худших авианосцев в истории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter