Сделал бизнесмена главой Пентагона: как Трамп со скандалом выводит войска США из Сирии

Мир

В понедельник, 24 декабря, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Об этом журналистам заявил представитель Министерства обороны США. При этом он не рассказал никаких деталей. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Трамп неожиданно принял решение о полном и быстром выводе всего американского контингента из Сирии 19 декабря. При этом он написал в Twitter: «Мы разгромили „Исламское государство“ в Сирии…»

Его решение вынудило уйти в отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса. Глава Пентагона написал письмо президенту. Содержание этого послания не оставляет никаких сомнений в причинах решения кадрового военного, известного как Бешеный Пес. Это прозвище генерал заслужил своим участием в целом ряде боевых операций и целых кампаний.

Мэттис возглавил Министерство обороны США в январе 2016 года — с того момента, как Трамп вступил в должность президента. У них сразу возникли разногласия по некоторым важным вопросам. На протяжении почти двух лет Бешеный Пес с трудом, но все же отстаивал свою точку зрения, вынуждая Трампа прислушиваться. В своем письме президенту генерал открыто объяснил желание покинуть пост несовпадением во взглядах с хозяином Белого дома.

«Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, состоит в том, что наша сила, как нации, неразрывно связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерства. Мы не можем защищать свои национальные интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам…» — подчеркнул Мэттис.

Глава Пентагона также отметил, что подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, должен быть твердым и непоколебимым. «Ясно, например, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, продвигать собственные интересы за счет соседей, США и наших союзников», — написал генерал.

Министр обороны подчеркнул, что Америка, по его мнению, должна делать все, чтобы поддерживать международный порядок, способствующий ее собственной безопасности и ее процветанию.

«Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать с вашими», — подвел итог Мэттис в своем письме Трампу.

Президент поддержал отставку министра. Трамп написал в Twitter: «Генерал Джим Мэттис уйдет с почетом на покой в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года. За время пребывания Джима в этой должности мы достигли огромного прогресса, особенно в вопросах снабжения армии новой боевой техникой».

Примечательно, что не только генерал Мэттис отказался принять решение Трампа о выводе войск из Сирии. Объявил об отставке еще один важный представитель президентской администрации — Бретт Макгерк, специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». О его решении в субботу, 22 декабря, официально сообщил представитель Государственного департамента США.

Макгерк был назначен специальным послом еще президентом Бараком Обамой. Говорят, что именно он предложил использовать в борьбе с ИГ бойцов Курдской рабочей партии (КРП) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Эта тактика вызвала большое раздражение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В мае 2017 года Эрдоган открыто призвал Трампа уволить Макгерка.

Специальный посол посмел вступить в полемику с американским президентом. Макгерк заявил, что не считает «Исламское государство» разгромленным. Кроме того, он предупредил о том, что уход американцев из Сирии развяжет руки Турции, которая тут же предпримет масштабные военные операции против курдов, которые поверили США и на которых Вашингтон опирался в своих действиях в борьбе против террористов из ИГ.

Макгерк официально освободит свой пост 31 декабря. Трамп назвал его заявление позерством. «Макгерк должен был уйти в феврале, но ушел в отставку прямо сейчас. Позер? Фейковые новости раздувают огромное событие из ничего!», — написал президент США в своем Twitter.

Однако дальнейшие события наглядно показали, что специальный посол знает, о чем говорит. Выяснилось, что первым о решении Трампа вывести войска из Сирии узнал… Эрдоган! Два президента обсудили данный вопрос еще 14 декабря в телефонной беседе.

Американское издание Daily Beast приводит короткую выдержку из этого разговора. Когда Эрдоган заявил Трампу, что ему не терпится атаковать курдов на севере Сирии, хозяин Белого дома вдруг ответил: «А знаешь что? Они твои!»

В воскресенье, 23 декабря, Трамп и Эрдоган снова поговорили по телефону. Канцелярия президента Турции официально сообщила после этого: «Президенты договорились обеспечить координацию между военными, дипломатическими и другими представителями двух государств, чтобы избежать вакуума власти, который может возникнуть в результате злоупотребления выводом американских войск и переходной фазой в Сирии».

У себя в Twitter Трамп расшифровал эти договоренности, изложив их доходчивым языком: «Президент Турции Эрдоган со всей убедительностью проинформировал меня, что он уничтожит то, что осталось от „Исламского государства“ в Сирии. Он человек, который может сделать это, к тому же Турция находится прямо по соседству с Сирией. Наши войска возвращаются домой!»

Турция в результате оказалась единственной страной НАТО, которая поддержала решение Трампа вывести американский контингент из Сирии. Действия президента США подвергли критике президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Между тем Турция уже в ночь на 23 декабря перебросила свои подразделения на границу с Сирией ближе к городу Манбидж. Сейчас в этом регионе находятся американские военные. Как только они покинут свои позиции, Турция начнет наступление.

Чтобы немного сгладить критическую реакцию на свое решение, Трамп слегка изменил собственную формулировку относительно разгрома «Исламского государства». В субботу, 22 декабря, он написал в Twitter, что ИГ «в значительной степени побеждена», а союзники США в регионе, включая Турцию, смогут «легко справиться с остатками группировки».

Daily Beast отмечает, что Трамп проявляет нервозность в этом вопросе, хотя, казалось бы, все решения уже приняты. В воскресенье, 23 декабря, президент США неожиданно объявил, что Джеймс Мэттис оставит свой пост не в феврале, как сообщалось ранее, а уже 31 декабря — в один день со специальным послом Макгерком. А утром 1 января 2019 года обязанности министра обороны США начнет исполнять нынешний заместитель Мэттиса Патрик Шанахан (на фото в заголовке с Трампом).

«Рад сообщить, что наш талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан примет должность исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года. У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра», — написал Трамп в Twitter.

Что же представляет из себя новый глава Пентагона? Он — управленец, а не военный. До прихода в Министерство обороны Шанахан занимал высокий пост в корпорации Boeing. Когда его кандидатура рассматривалась Сенатом США в начале 2017 года, Патрик заявил на слушаниях: «Я полагаю, что мои профессиональные навыки сильно отличаются от навыков министра Мэттиса. Он — мастер стратегии с огромным военным опытом и опытом в вопросах внешней политики. Я же обладаю большим практическим опытом в области технологического развития и управления бизнесом».

Выбор Трампа выглядит весьма спорным, считают многие американские эксперты. К Шанахану за два его года службы в Министерстве обороны возникло несколько неприятных вопросов. Главный из них — грубое нарушение этических правил Пентагона. Имеет место конфликт интересов. Заместитель министра обороны фактически заставил командование ВВС США сделать крупный заказ самолетов Boeing. Сумма заказа — 20 миллиардов долларов.

Кроме того, в августе 2018 года ВМС США заказали у Boeing дроны на 7 миллиардов долларов. Спустя всего месяц Boeing получил еще один заказ от ВВС на 2,4 миллиарда долларов. Это вертолеты. В том же месяце был подписан контракт на 9 миллиардов долларов о поставке ВВС тренировочных самолетов для обучения пилотов.

При этом, как сообщает Bloomberg, Пентагон на протяжении нескольких предыдущих лет ясно давал понять, что не хочет покупать у Boeing боевые самолеты F-15X. Командованию ВВС США больше нравились F-35 с технологией «стелс», которые предлагает компания Lockheed. Цена у этих самолетов такая же, как у F-15X, но они превосходят продукцию Boeing по своим характеристикам.

Критики нового главы Пентагона опасаются, что два прожженных бизнесмена, коими являются Трамп и Шанахан действительно легко найдут общий язык и превратят армию и флот Соединенных Штатов в коммерческое предприятие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter