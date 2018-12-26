Появилось фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

Украина

Во вторник, 25 декабря, в госпитале скончался украинский боец Евгений Тоненков (позывной «Сталкер»). Об этом сообщил Николаевская областная организация ГО «Майдан».

В соответствии с обнародованной информацией, боец стал жертвой вражеского снайпера, который попал ему в голову.

Боевые побратимы воина из Facebook-сообщества «Братья войны» отмечают, что он служил в составе батальона «Донбасс». Там же нашел жену

«Ты снами вечно в Списке !!! Ты снами вечно в строю !!!», — пишут побратимы.

Тем временем 25 декабря, по данным Штаба Операции объединенных сил, на передовой снова ранили украинского бойца. В утренней сводке говорится также о двух случаях применения боевиками запрещенного вооружения — на Луганском и Попаснянском направлениях.

Напомним, 13 декабря на Донбассе погиб украинский десантник.

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