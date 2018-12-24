Рухнувшая полка в поезде Киев — Рахов: железнодорожники нашли, кто виноват в ЧП

Происшествия

58-летняя жительница Миргорода Полтавской области Надежда Полякова, на которую упала верхняя полка вместе с пассажиркой в поезде Киев — Рахов, получила в результате несчастного случая серьезные травмы и была прооперирована в Тернопольской областной больнице.

«ФАКТАМ» удалось связаться с потерпевшей и узнать от нее подробности происшествия.

— Наша группа из восемнадцати человек ехала кататься на лыжах, — рассказала Надежда Васильевна. — Руководитель группы заранее взял единый билет на всех от Киева до станции Ясинь. Поезд, следующий до Рахова, удобный тем, что недорогой и прибывает в Карпаты утром. Мы с компанией, с которой обычно всегда активно отдыхаем, планировали провести в горах пять дней.

Наши места были в десятом вагоне, каждый занимал свободные полки. Мне досталось боковое 45-е место. Надо мной расположилась Галя, которая ехала на отдых вместе с мужем. Поначалу у меня возникла мысль поменяться местами с кем-то, кто расположился в купе, но постеснялась сделать это. Часов в восемь вечера мы начали укладываться спать. Проснулась я от резкой боли: меня «припечатала» верхняя полка. Хорошо еще, что мы со знакомой спали головами в разные стороны. Поскольку у полки оказался испорченным лишь один кронштейн, она повредила мне только нижнюю часть туловища. Страшно даже представить, что было бы, если бы эта вся тяжесть рухнула на голову. Я лежала и не могла пошевелиться, а Галя сползла с полки в проход. Слава Богу, она отделалась только ушибами. На ближайшей станции в наш вагон зашла бригада медиков, сделали мне укол анальгина, а минут через пятнадцать поезд прибыл в Тернополь, где уже ждала «скорая», которая и доставила меня в областную больницу.

— О вас побеспокоились проводник и начальник поезда?

— Возможно, они и звонили врачам, но вели себя по-хамски. Проводница сразу же прикрепила полку на место и сказала, что она хорошая. А потом появился начальник поезда — Соколовский Леонтий Цезаревич. Меня вынесли на носилках в одной футболке и с актом, который он подписал. Вот текст: «Пассажирка с 46-го места упала на пассажирку с 45-го места и нанесла ей травму бедра. Потерпевшая снята с поезда на станции Тернополь». То есть виноватой сделали Галю…

После обследования врачи областной больницы тут же взяли Надежду Полякову на операцию. У нее выявили трещину в паху и на кости таза, пришлось ставить на них скобы. Женщине запрещено пока подниматься, ей ставят капельницы и делают уколы.

В Тернополь прибыл сын Надежды Васильевны, но пока не ясно, можно ли ее в таком состоянии транспортировать домой.

— Тщательно проверяйте свои места в вагоне, — советует потерпевшая. — Не дай Бог купить кому-то билеты на эти «калечные» места.

Надежда Полякова и ее родственники намерены судиться с «Укрзалізницей», а от страховой компании «Арсенал» добиваться материального возмещения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пассажирский поезд, который ехал из Рахова в Киев, застрял в Тернопольской области и несколько часов стоял посреди поля. Позже в «Укрзалізниці» объяснили вынужденную стоянку состава поломкой спецтехники прямо на железнодорожном полотне. Дескать, она перегородила путь поезду.

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