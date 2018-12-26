Украина

Двойная этикетка: в сети показали, как украинцам продают просроченные товары в супермаркетах

Ветеран АТО из Ровно Сергей Туровский поделился в сети возмущением — в супермаркете ему продали просроченный товар, срок годности которого пытались замаскировать переклеенной этикеткой. Однако в данном случае такая маскировка могла привести к непоправимым последствиям для здоровья покупателя, ведь речь шла о соленой рыбе.

«Купил я в „Нашем крае“, что на улице Дорошенко, копченую рыбку. Принес домой, а она… К этикетке — этикетка переклеена. Конечно, на следующий день занес… назад», — написал Туровский, опубликовав фото.

Приобретенный товар

По его словам, деньги ему вернули, несмотря на отсутствие чека. А из беседы с администратором магазина стало понятно, что там это «нормальная» практика.

В комментариях к опубликованным фото просроченной рыбе пользователи поделились собственными впечатлениями от покупок.

«В том же „Нашем крае“ я как-то видела в корзине с копченостями к пиву — в пленке, зацвевшие, дорогущие! Говорю продавщице: посмотрите, что вы продаете. Она забрала, я когда я отошла, …положила их назад», — написала Людмила Савчук.

Вита Кондратенко отметила, что «обновлять товар» путем переклеивания этикетки любят не только в Ровно.

«В наших винницких супермаркетах переклеивают печенье», — сообщила она.

Напомним, ранее киевский супермаркет поразил покупателей гречкой, произведенной в террористической «ЛНР».

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