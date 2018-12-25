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Мир

Извержение вулкана Этна сняли из космоса: опубликовано впечатляющее видео

10:25 25 декабря 2018   69
этна
Инф. «ФАКТОВ»

Пробудившийся в Италии вулкан Этна, выбрасывающий столбы пламени и пыли, удалось заснять на видео.

На юго-западном склоне вулкана зафиксировано более сотни подземных толчков. В близлежащих населенных пунктах чувствуется повышенное содержание в воздухе продуктов горения. Пока эвакуация не объявлялась. Сейсмологи говорят, что пробуждение Этны не несет серьезной угрозы для населения. Ближайший к Этне аэропорт города Катания приостановил работу, в районе вулкана было закрыто воздушное пространство.

Массивный выброс пепла из Этны попал на снимки Международной космической станции.

Напомним, Этна — не единственный вулкан, активный в последние дни. В Индонезии извержение вулкана Анак-Кракатау привело к подземному оползню и разрушительному цунами. За активностью вулканов на планете можно наблюдать онлайн.

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