Извержение вулкана Этна сняли из космоса: опубликовано впечатляющее видео

Пробудившийся в Италии вулкан Этна, выбрасывающий столбы пламени и пыли, удалось заснять на видео.

Close range view of Etna in eruption today! Video made at 2900 m elevation on Etna. Video: Kostas Tellis pic.twitter.com/uPkwxRcHNb

На юго-западном склоне вулкана зафиксировано более сотни подземных толчков. В близлежащих населенных пунктах чувствуется повышенное содержание в воздухе продуктов горения. Пока эвакуация не объявлялась. Сейсмологи говорят, что пробуждение Этны не несет серьезной угрозы для населения. Ближайший к Этне аэропорт города Катания приостановил работу, в районе вулкана было закрыто воздушное пространство.

Массивный выброс пепла из Этны попал на снимки Международной космической станции.

meanwhile, in the middle of the Mediterranean#Etna's massive eruption satellite view pic.twitter.com/SGvrRwNmSf