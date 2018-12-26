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В России украинского адвоката бросили за решетку на восемь лет
Нижегородский областной суд Российской Федерации приговорил украинского юриста Игоря Кияшко к восьми годам колонии строгого режима. В России его судили якобы за шпионаж и подготовку военной контрабанды.
Как передает «Коммерсант», суд счел доказанным, что юрист купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки в Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию СБУ.
Напомним, что украинца арестовали 11 апреля 2018 года. Несколько месяцев к нему не допускали адвоката — чекисты хотели, чтобы делом Кияшко занимался не нанятый семьей защитник, а адвокат по назначению.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2018 года сотрудники ФСБ заставили Игоря Кияшко отказаться от услуг адвоката.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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