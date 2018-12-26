27.43 31.31 34.71
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В России украинского адвоката бросили за решетку на восемь лет

10:49 26 декабря 2018   415
Юрист Игорь Кияшко
Инф. «ФАКТОВ»

Нижегородский областной суд Российской Федерации приговорил украинского юриста Игоря Кияшко к восьми годам колонии строгого режима. В России его судили якобы за шпионаж и подготовку военной контрабанды.

Как передает «Коммерсант», суд счел доказанным, что юрист купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки в Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию СБУ.

Напомним, что украинца арестовали 11 апреля 2018 года. Несколько месяцев к нему не допускали адвоката — чекисты хотели, чтобы делом Кияшко занимался не нанятый семьей защитник, а адвокат по назначению.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2018 года сотрудники ФСБ заставили Игоря Кияшко отказаться от услуг адвоката.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Киев
-2

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины