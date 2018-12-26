Иду в политику: Зеленский выступил с громким заявлением

Украина

Шоумен и лидер «Студии «Квартал-95» Владимир Зеленский подтвердил намерение идти в политику с партией «Слуга народа». Об этом он заявил в комментарии николаевскому телеканалу «НикВести», отвечая на вопрос об участии в выборах. Вместе с тем шоумен не стал называть членов своей будущей команды.

«У нас очень большая команда в „Квартале“. Людей, которых вы видите на сцене — 300 человек работает. Поэтому многие люди, которые будут в партии „Слуга народу“, они со мной выросли. Это не артисты»", — акцентировал внимание Зеленский, назвав их креативными и умными людьми.

Он также уточнил, что имеет высшее юридическое образование.

На прямой вопрос о том, идет ли он в президенты, артист рассмеялся, сказав, что это уже другой вопрос.

«Я конкретно говорю. Это другой вопрос, держим интригу», — сказал шоумен, сравнив себя с Вячеславом Вакарчуком, который также держит предвыборную паузу.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, кто может войти в команду Владимира Зеленского в случае его решения баллотироваться на выборах президента Украины.

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