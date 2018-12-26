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Возраст не помеха: 45-летняя Хайди Клум выходит замуж за молодого бойфренда (фото)
Супермодель Хайди Клум объявила о помолвке. Красотка опубликовала в Instagram фото в объятиях жениха и продемонстрировала кольцо.
«Я сказала „да“!», — лаконично подписала снимок Хайди Клум. Избранником 45-летней супермодели стал 29-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, о романе с которым стало известно чуть более полугода назад.
Напомним, о романе Хайди Клум и Тома Каулитца стало известно в середине марта этого года, когда они появились вместе на церемонии amfAR Gala Cannes. И вот спустя полгода отношений пара решила пожениться.
Для Хайди Клум это будет уже третий брак: ранее она была замужем за стилистом Риком Пипином (с 1997 по 2002), а затем за музыкантом Seal (2005 -2012), которому родила четверых детей. Будущий муж Клум Том Каулитц недолгое время был женат на модели Риа Зоммерфельд. За короткое время он сумел найти общий язык с детьми Хайди. Модель делится видео, где Том играет на гитаре и поет вместе с ее дочерью.
Когда и где состоится свадьба (возможно, в Германии — И Хайди, и Том родились в этой стране), влюбленные пока не сообщают.
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