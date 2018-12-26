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На праздники в Украине усилят проверки на границе
В период новогодних и рождественских праздников на всех контрольно-пропускных пунктах на государственной границе Украине будет усилен контроль. Особенное внимание и углубленная проверка паспортов будет проводиться в отношении граждан, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В ведомстве отмечают, что сейчас пограничники вместе с правоохранительными органами и службами сопредельных стран принимают все возможные меры для обеспечения безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы. Для этого привлечено необходимое количество пограничных нарядов, используются все возможные технические средства. В проверках задействованы кинологи со служебными собаками.
По особый контроль в период праздничных дней будут взяты и контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на линии разграничения на Донбассе.
В ведомстве отметили, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ в зоне ООС, а также пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом будут работать в штатном режиме. Ограничения возможны только в случае обострения ситуации.
По информации ГПС, в течение последних пяти дней через линию разграничения пропущено более 190 тысяч человек и 24 тысячи транспортных средств.
А через государственную границу сотрудники Госпогранслужбы оформили более 1 миллион человек и более 190 тысяч транспортных средств.
В Госпогранслужбе советуют всем гражданам, которые пересекают государственную границу Украины, тщательно и заблаговременно готовиться к своим поездкам, в том числе правильно оформлять документы и учитывать погодные условия.
Перед поездкой все необходимые сведения о пересечении государственной границы можно узнать по телефону горячей линии (044) 527−63−63, который работает круглосуточно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о многокилометровых автомобильных очередях на границе с Польшей и Словакией, которые возникли из-за массового возвращения заробитчан и студентов на предстоящие новогодние и рождественские праздники в Украину.
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