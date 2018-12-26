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Общество

Демонтаж Шулявского моста снова перенесли: названа новая дата

12:54 26 декабря 2018   128
Шулявский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Перекрытие и демонтаж аварийного Шулявского путепровода, который киевские власти планировали начать осенью текущего года, перенесены на весну 2019. Об этом рассказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

«Мы немного отстаем от первичного графика, он был скорректирован… Задержка связана с необходимостью заказа металлопроката, оплата за который должна была поступить из Таможенного эксперимента, но увы… Работы по демонтажу, по нашим расчетам, будут продолжаться около трех месяцев, после полного перекрытия движения весной, конечно», — цитирует чиновника 044.ua.

Как известно, победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО «Североукраинский строительный альянс», которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода «Большевик».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на реконструкцию Шулявского путепровода, на которую выделяют 17 месяцев, необходимо около 811 миллионов гривен.

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