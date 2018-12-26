Дети написали десятки трогательных писем пленным украинским морякам (фото)

Украина

Украинские школьники написали сотни писем со словами поддержки захваченным украинским морякам, которых власти России держат в тюрьмах «Лефортово» и «Матросская тишина».

Напомним, это уже не первая акция поддержки наших пленных. Ранее письма морякам написали читатели Национальной библиотеки для детей Украины.

Как сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, в ее офис пришли письма от учеников Смелянского учебно-воспитательного комплекса «Лицей-школа I-III ступеней «Лидер», в котором учился военнопленный моряк Олег Мельничук.

«Дети написали трогательные письма со словами поддержки и рисунками нашим 24 военнопленным морякам, которые сейчас содержатся в российских СИЗО. Ученики лицея гордятся нашими героями и их земляком Олегом Мельничуком, желают ребятам „железной выдержки“ и скорейшего возвращения домой», — пишет она.

Денисова пообещала передать эти письма нашим морякам и еще раз подчеркнула, что вся Украина их поддерживает и это очень важно.

В трогательных детских посланиях много теплых слов и рисунков. Школьники благодарят военных за то, что они стоят на защите страны и просят Бога помочь освободить ребят из кремлевских застенков. В одном из писем есть такие слова:

«Я звертаюсь ночами до Бога

Та молюся за твоє життя.

Щоб скоріше була перемога,

Прошу Господа кожного дня".

Авторы — от первоклашек до учеников старших классов. Многие письма заканчиваются словами «Слава Украине!».

Напомним, что 25 ноября военные РФ обстреляли и захватили в Черном море катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения. Всех украинских моряков перевезли в Москву — в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина» и в СИЗО-2 «Лефортово». Членам экипажей захваченных украинских кораблей предъявлено обвинение в пересечении границы РФ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о флешмобе, который запустило Всемирное движение патриотов Украины. Украинцам предложили креативно поддержать моряков, зазваченных РФ в Черном море. Участники флешмоба в период с 25 декабря по 7 января украсят свои дома и новогодние ели желто-синими бумажными корабликами, протестуя против вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива.

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