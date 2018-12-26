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Пушилин осчастливил "народ Донбасса" щедрым "подарком"
Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал очередное распоряжение. На сей раз — об отмене комендантского часа в новогоднюю и рождественскую ночи.
Бывший МММ-щик разрешил «народу Донбасса» отпраздновать Новый год и Рождество без боязни попасть «на подвалы» за нарушение режима проживания в недореспублике. Ведь, как известно, на оккупированной территории ночами периодически проводят облавы. Несчастные люди боятся после наступления сумерек выйти из дома.
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Исключение сделано лишь в праздник: комендантский час не будет действовать с 23:00 31 декабря по 5:00 1 января и с 23:00 6 января по 5:00 7 января.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Донбассе рассекретили очередного военачальника из России — майора Семеринова.
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