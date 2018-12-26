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Террористы «ДНР» «национализировали» сеть супермаркетов, зарегистрированную в Минюсте Украины
Террористическая группировка «ДНР» «национализировала» торговые объекты ООО «ЮгТехЛогистика» в Донецке, Макеевке и Харцызске (территория, которая находится вне контроля украинского правительства). Об этом сообщил член группировки Владислав Бриг, ссылаясь на решение так называемого «правительства ДНР», пишут «Новости Донбасса».
ООО «ЮгТехЛогистика» принадлежат магазины сетей «Обжора» и «Авоськи».
Группировка присвоила магазины по таким адресам:
- г. Донецк, ул. Текстильщиков, 8 а;
- г. Донецк, пр. Ленинский, 11 б;
- г. Донецк, ул. Туполева, 7 б;
- г. Донецк, бул. Шевченко, 58 а;
- г. Донецк, ул. 230 Стрелковой дивизии, 8 а;
- г. Донецк, ул. Артема, 204 б;
- г. Донецк, ул. Профессоров Богославских, 7 б;
- г. Макеевка, ул. Ленина, 140 а;
- г. Харцызск, ул. Октябрьская, 34 а.
Называющий себя председателем правительства Александр Ананченко распорядился назначить «управляющей компанией временной администрации торговых объектов и объектов недвижимого имущества торговой сети» подконтрольную сепаратистам компанию «Общество с ограниченной ответственностью «Восток Лизинг».
Напомним, что в оккупированном Донецке супермаркет «Обжора» работал от имени юридического лица, зарегистрированного Министерством юстиции Украины.
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