Обложил боевиков данью: на Донбассе рассекретили очередного военачальника из России

Украина

Прибывший на Донбасс к боевикам российский офицер обложил наемников данью. Новый «комбат» организовал «офицерскую кассу», которая пополняется за счет «добровольных» взносов, присвоил телевизор и спутниковую антенну. Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе решили «отжать» автомобиль наблюдателей из мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Подтверждено пребывание в должности командира 1 мсб 2 омсбр оккупантов кадрового военнослужащего ВС РФ — майора Семеринова (не исключено, что это фамилия для прикрытия). Отмечается откровенное высокомерие и неуважение данного офицера к личному составу батальона оккупантов», — пишет «Штирлиц» на своей страничке в Facebook.

По словам офицера ВСУ, новый «комбат» взимает с боевиков по 500 рублей, а средства из «офицерской кассы» использует для собственных нужд. Также, как и отобранный у «замполита батальона» новый телевизор и спутниковую антенну. «23 декабря новый комбат устроил празднование собственного дня рождения с коллегами-россиянами с массовым распитием спиртных напитков и хаотичной стрельбой», — сообщает Анатолий Штефан и добавляет, что все это вызывает «острое недовольство со стороны личного состава батальона оккупантов, местных „офицеров“, а также оккупационного командования 2 омсбр».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Иловайске Донецкой области в субботу, 22 декабря, похоронили четырехлетнюю девочку, которую зверски убил сожитель ее матери — боевик «ДНР».



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