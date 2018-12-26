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Украина

Капитана захваченного украинского буксира российские тюремщики лишили писем

14:01 26 декабря 2018   13
Олег Мельничук
Инф. «ФАКТОВ»

У капитана украинского буксира «Яны Капу» Олега Мельничука, которого держат в московском СИЗО, российские тюремщики изъяли два письма. Об этом он сообщил своему адвокату Эдему Семедляеву.

Напомним, 13 декабря Мельничук отказался от дачи показаний и признания вины. Командир буксира «Яны Капу» указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и показаний не дает.

Сегодня судья так называемого «Верховного суда Крыма» Татьяна Мельник отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Мельничука и оставила его в московском СИЗО до 24 января.

Как сообщает «Крым.Реалии», в ходе заседания адвокат Эдем Семедляев заявил отвод составу суда в связи с тем, что это дело неподсудно гражданскому суду, однако судья Мельник отказалась рассматривать этот отвод.

В тоже время она удовлетворила ходатайство о предоставлении переводчика. Перед вынесением решения адвокат Эдем Семедляев пообщался с подзащитным — Олег Мельничук сообщил, что в камере тепло, денег хватает. Адвокат зачитал ему смс от отца: «Ждем все!»

Российские тюремщики пока не комментировали заявление Мельничука.

Напомним, в офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой пришли десятки писем от учеников Смелянского лицея «Лидер», в котором учился военнопленный капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук. Письма со словами поддержки и рисунками пришли не только на имя Олега, но и всем нашим 24 военнопленным морякам, которые сейчас содержатся в российских СИЗО. Ученики лицея гордятся нашими героями и их земляком Олегом Мельничуком, желают ребятам «железной выдержки» и скорейшего возвращения домой.

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