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Капитана захваченного украинского буксира российские тюремщики лишили писем
У капитана украинского буксира «Яны Капу» Олега Мельничука, которого держат в московском СИЗО, российские тюремщики изъяли два письма. Об этом он сообщил своему адвокату Эдему Семедляеву.
Напомним, 13 декабря Мельничук отказался от дачи показаний и признания вины. Командир буксира «Яны Капу» указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и показаний не дает.
Сегодня судья так называемого «Верховного суда Крыма» Татьяна Мельник отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Мельничука и оставила его в московском СИЗО до 24 января.
Как сообщает «Крым.Реалии», в ходе заседания адвокат Эдем Семедляев заявил отвод составу суда в связи с тем, что это дело неподсудно гражданскому суду, однако судья Мельник отказалась рассматривать этот отвод.
В тоже время она удовлетворила ходатайство о предоставлении переводчика. Перед вынесением решения адвокат Эдем Семедляев пообщался с подзащитным — Олег Мельничук сообщил, что в камере тепло, денег хватает. Адвокат зачитал ему смс от отца: «Ждем все!»
Российские тюремщики пока не комментировали заявление Мельничука.
Напомним, в офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой пришли десятки писем от учеников Смелянского лицея «Лидер», в котором учился военнопленный капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук. Письма со словами поддержки и рисунками пришли не только на имя Олега, но и всем нашим 24 военнопленным морякам, которые сейчас содержатся в российских СИЗО. Ученики лицея гордятся нашими героями и их земляком Олегом Мельничуком, желают ребятам «железной выдержки» и скорейшего возвращения домой.
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