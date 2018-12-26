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Украина

Военное положение в Украине: онлайн-трансляция заседания СНБО

14:07 26 декабря 2018   298
Военное положение в Украине: онлайн-трансляция заседания СНБО
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко подводит итоги месяца, на протяжении которого в 10 областях Украины был введен режим военного положения.

По словам президента, продлевать военное положение не будут. Порошенко отметил необходимость объективного подведения итогов прошедшего месяца. Глава государства подчеркнул, что международные партнеры Украины теперь не сомневаются в необходимости продления санкций против России.

На заседании СНБО президент отметил, что выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года, как это и планировалось. Ранее критики Порошенко заявляли о его желании сорвать выборы президента введением военного положения.

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