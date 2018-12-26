- 15:09 «Я не политическая проститутка»: российский певец объяснил, почему не выступает в Крыму
- 15:07 То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество
- 14:49 Выше «Челси» и «ПСЖ»: «Динамо» — в числе топ-клубов в истории Кубка европейских чемпионов
- 14:47 В России расстреляли целую семью: фото погибших и видео с места событий
- 14:39 Львовский судья на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину
- 14:39 Порошенко сделал важное заявление о проходе украинских военных кораблей через Керченский пролив
- 14:34 С введением военного положения на четверть сократилось количество преступлений, — Порошенко
- 14:20 Порошенко или Тимошенко: социологи назвали главных претендентов на кресло президента Украины
- 14:11 Выборы президента Украины состоятся 31 марта, — Порошенко
- 14:09 Без Суворова: Минкульт решил судьбу памятника российскому полководцу в центре Киева
Военное положение в Украине: онлайн-трансляция заседания СНБО
Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко подводит итоги месяца, на протяжении которого в 10 областях Украины был введен режим военного положения.
По словам президента, продлевать военное положение не будут. Порошенко отметил необходимость объективного подведения итогов прошедшего месяца. Глава государства подчеркнул, что международные партнеры Украины теперь не сомневаются в необходимости продления санкций против России.
На заседании СНБО президент отметил, что выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года, как это и планировалось. Ранее критики Порошенко заявляли о его желании сорвать выборы президента введением военного положения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 740 мм