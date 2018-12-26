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Президент жестким решением о военном положении спас Украину от вторжения РФ, – эксперт
В среду, 26 декабря, заканчивается срок военного положения, и по его итогам можно утверждать, что это было верным решением президента Петра Порошенко. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Николай Лучинский.
«Сегодня (26 декабря. — Ред.) заканчивается срок введенного президентом военного положения, и, подводя итоги этого месяца, можно смело сказать: Порошенко поступил правильно, и только его жесткие и бескомпромиссные решения удержали Путина от масштабного вторжения. Да, многие боялись самого термина «военное положение», кто-то искренне не понимал, зачем его нужно вводить. Были такие, кто ничего не заметил. А кто-то, по традиции, разгонял «зраду», — напомнил Лучинский.
По словам эксперта, для него четким обоснованием того, что президент ввел военное положение совершенно оправданно, стали разведданные о том, что Россия стянула к границе с Украиной огромное количество техники — 1120 танков и 2600 различных бронемашин.
«На днях прочел свежие новости, которые только подтвердили мое мнение. ОБСЕ заметила в Красном Луче „Грады“ боевиков в количестве 22 штук. То есть не только Россия стягивала к нашей границе вооружение, но и управляемые ею марионеточные сепаратисты. Мы должны были быть готовы отразить любую атаку, в том числе и с ОРДЛО», — подчеркнул политолог.
Лучинский отметил, что, несмотря на скепсис внутри страны, зарубежные партнеры Украины высоко оценили реакцию президента на российскую агрессию.
«Президент недавно заявил о проведении и перегруппировке войск, мы подтянули часть сил к границе, собрали резервистов. Но большинство украинцев, конечно, ничего не заметили… Не заметили, потому что так и должно быть! Зато заметили это на Западе. Мы получили четкий сигнал о том, что все делаем правильно. Объявление военного положения в Украине вызвало позитивную реакцию и в США, и в НАТО, и в ЕС. Наши партнеры нас полностью поддержали! И в целом мир обратил внимание на инцидент и встал на нашу сторону — вспомним резолюцию ООН по Азовскому морю», — написал политолог.
По мнению Лучинского, также весьма показательно, что благодаря дипломатическим стараниям Порошенко, сенаторы США и от демократов, и от республиканцев обратились к Дональду Трампу с просьбой провести масштабную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море с целью оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе. Эксперт уверен, что это тоже «очень мощный сигнал» в нашу поддержку.
«В заключение хочу еще раз обратиться к „зрадофилам“: вы можете спокойно сидеть у себя в теплых домах с интернетом и на все лады ругать президента, армию, военное положение именно благодаря тому, что президент и армия обеспечивают вашу безопасность. И военное положение тут — весьма эффективный инструмент. Просто подумайте над этим перед тем, как вылить очередное ведро своего мнения в интернет», — резюмировал Николай Лучинский.
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