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Украина

Без Суворова: Минкульт решил судьбу памятника российскому полководцу в центре Киева

14:09 26 декабря 2018   141
Памятник Суворову
Инф. «ФАКТОВ»

Экспертная комиссия Министерства культуры Украины поддержала перенос со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятника российскому полководцу Александру Суворову. Об этом глава министерства Евгений Нищук сообщил в соцсети.

По словам министра, решение было принято единогласно, оно завершает регламентированную законодательством процедуру согласования переноса.

«Я рад, что сегодня такое важное для Украины и для меня лично решение было принято», — написал Нищук.

Ранее консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА поддержал обращение Лицея им. Богуна и его руководителя Игоря Гордийчука о незанесения памятника Суворову в Реестр памятников. Тогда в городской администрации заявили, что после окончательного решения Минкульта памятник демонтируют.

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