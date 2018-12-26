- 15:09 «Я не политическая проститутка»: российский певец объяснил, почему не выступает в Крыму
- 15:07 То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество
- 14:49 Выше «Челси» и «ПСЖ»: «Динамо» — в числе топ-клубов в истории Кубка европейских чемпионов
- 14:47 В России расстреляли целую семью: фото погибших и видео с места событий
- 14:39 Львовский судья на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину
- 14:39 Порошенко сделал важное заявление о проходе украинских военных кораблей через Керченский пролив
- 14:34 С введением военного положения на четверть сократилось количество преступлений, — Порошенко
- 14:20 Порошенко или Тимошенко: социологи назвали главных претендентов на кресло президента Украины
- 14:11 Выборы президента Украины состоятся 31 марта, — Порошенко
- 14:09 Без Суворова: Минкульт решил судьбу памятника российскому полководцу в центре Киева
Без Суворова: Минкульт решил судьбу памятника российскому полководцу в центре Киева
Экспертная комиссия Министерства культуры Украины поддержала перенос со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятника российскому полководцу Александру Суворову. Об этом глава министерства Евгений Нищук сообщил в соцсети.
По словам министра, решение было принято единогласно, оно завершает регламентированную законодательством процедуру согласования переноса.
«Я рад, что сегодня такое важное для Украины и для меня лично решение было принято», — написал Нищук.
Ранее консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА поддержал обращение Лицея им. Богуна и его руководителя Игоря Гордийчука о незанесения памятника Суворову в Реестр памятников. Тогда в городской администрации заявили, что после окончательного решения Минкульта памятник демонтируют.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 740 мм