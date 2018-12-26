Украина

Без Суворова: Минкульт решил судьбу памятника российскому полководцу в центре Киева

Экспертная комиссия Министерства культуры Украины поддержала перенос со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятника российскому полководцу Александру Суворову. Об этом глава министерства Евгений Нищук сообщил в соцсети.

По словам министра, решение было принято единогласно, оно завершает регламентированную законодательством процедуру согласования переноса.

«Я рад, что сегодня такое важное для Украины и для меня лично решение было принято», — написал Нищук.

Ранее консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА поддержал обращение Лицея им. Богуна и его руководителя Игоря Гордийчука о незанесения памятника Суворову в Реестр памятников. Тогда в городской администрации заявили, что после окончательного решения Минкульта памятник демонтируют.

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