Украина

Выборы в ОТО: в Комитете избирателей обнародовали подсчеты

Комитет избирателей обнародовал собственные данные о результатах голосований на выборах глав городских, сельских и поселковых объединенных территориальных общин (ОТО), которые состоялись в минувшее воскресенье, 23 декабря.

Из опубликованной информации следует, что победителем среди партий стала президентская политсила «Блок Петра Порошенко» — победу на выборах глав ОТО одержали 30 ее кандидатов (Партия указывает 52 победителей, учитывая кандидатов, которых она официально поддерживала).

От политсилы «Батьківщина» избраны 5 глав ОТО.

В других общинах победили представители партий «За конкретні справи», Аграрной партии, партии «УКРОП» (от них главами ОТО стали по двое партийцев), «ВО «Свобода», «Самопомич», «Черкащани» и «Народная партия» (по одному главе ОТО).

Одновременно 32 новоизбранных глав ОТО являются самовыдвиженцами.

Напомним, 23 декабря в Украине выбирали 77 глав ОТО в 13 областях. Не проводились выборы только в регионах, где действует военное положение. Победителями выборов практически одновременно объявили себя партии «Блок Петра Порошенко» и «Батьківщина».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter