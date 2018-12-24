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Выборы в ОТО: в Комитете избирателей обнародовали подсчеты
Комитет избирателей обнародовал собственные данные о результатах голосований на выборах глав городских, сельских и поселковых объединенных территориальных общин (ОТО), которые состоялись в минувшее воскресенье, 23 декабря.
Из опубликованной информации следует, что победителем среди партий стала президентская политсила «Блок Петра Порошенко» — победу на выборах глав ОТО одержали 30 ее кандидатов (Партия указывает 52 победителей, учитывая кандидатов, которых она официально поддерживала).
От политсилы «Батьківщина» избраны 5 глав ОТО.
В других общинах победили представители партий «За конкретні справи», Аграрной партии, партии «УКРОП» (от них главами ОТО стали по двое партийцев), «ВО «Свобода», «Самопомич», «Черкащани» и «Народная партия» (по одному главе ОТО).
Одновременно 32 новоизбранных глав ОТО являются самовыдвиженцами.
Напомним, 23 декабря в Украине выбирали 77 глав ОТО в 13 областях. Не проводились выборы только в регионах, где действует военное положение. Победителями выборов практически одновременно объявили себя партии «Блок Петра Порошенко» и «Батьківщина».
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