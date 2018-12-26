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С введением военного положения на четверть сократилось количество преступлений, — Порошенко
В среду, 26 декабря, на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко, объявляя о прекращении военного положения (ВП) в Украине, отметил, что в тех 10 областях, где с 26 ноября действовал режим ВП, значительно уменьшилось количество преступлений.
«Сейчас, в 14:00, прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве», — сказал он на заседании СНБО в Киеве.
Как положительный момент действия военного положения глава государства отметил слаженные действия правоохранителей, что способствовало уменьшению количества преступлений.
«В десяти областях, где действовало военное положение, на 26% сократилось количество преступлений. Жить стало безопаснее. В то же время гораздо больше обнаружено незаконного оружия», — отметил Порошенко.
По словам президента, угроза агрессии со стороны РФ остается актуальной, но именно из-за выборов военное положение продлеваться не будет.
Напомним, 26 ноября СНБО Украины рекомендовал президенту ввести в стране военное положение, реагируя на вооруженную российскую провокацию в Керченском проливе. Президент подписал соответствующий указ, и в тот же день Верховная Рада его утвердила.
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