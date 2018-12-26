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Украина

Порошенко сделал важное заявление о проходе украинских военных кораблей через Керченский пролив

14:39 26 декабря 2018   286
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Украина продолжит использовать свои порты в Азовском море, в том числе и военными кораблями. А Совет по вопросам безопасности и обороны рассмотрит санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе.

Об этом во время заседания СНБО заявил президент Украины Петр Порошенко. «На нашей стороне правда. Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе военными судами», — заявил глава государства.

По его словам, Совет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит санкции против Российской Федерации как за агрессию в Керченском проливе, так и организацию фейковых выборов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко отменил действие в Украине военного положения, введенного на месяц 26 ноября 2018 года.

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