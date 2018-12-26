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Порошенко сделал важное заявление о проходе украинских военных кораблей через Керченский пролив
Украина продолжит использовать свои порты в Азовском море, в том числе и военными кораблями. А Совет по вопросам безопасности и обороны рассмотрит санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе.
Об этом во время заседания СНБО заявил президент Украины Петр Порошенко. «На нашей стороне правда. Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе военными судами», — заявил глава государства.
По его словам, Совет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит санкции против Российской Федерации как за агрессию в Керченском проливе, так и организацию фейковых выборов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко отменил действие в Украине военного положения, введенного на месяц 26 ноября 2018 года.
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