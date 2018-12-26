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«Я не политическая проститутка»: российский певец объяснил, почему не выступает в Крыму
Лидер российской группы «Звери» Роман Билык, который отдал свой гонорар за киевский концерт приюту для животных, четко заявил о своей позиции и объяснил, почему не будет выступать в Крыму в откровенном интервью на телеканале «Дождь». Известный музыкант рассказал, что не гастролирует в оккупированном Крыму, потому что не хочет создавать конфликты.
«Мне есть куда поехать, я не хочу создавать конфликты. Чтобы люди еще обсуждали, правильно ты сделал или неправильно, что ты поехал туда, на такую непростую территорию», — объяснил Рома Зверь.
Хотя до захвата полуострова Россией «Звери» выступали там с концертами. Как вспоминает Роман, это было ужасно.
«Там было так все плохо с концертами, что мы просто не могли приехать туда технически, это просто, чувствовать себя куском го*на, простите, и играть в ужасных условиях. А после нам и не надо туда ехать» — рассказал он.
А вот в Киеве он выступает с удовольствием. В ноябре «Звери» представили в одном из столичных клубов новую концертную программу в рамках тура «Друзья по палате». Выступали и в 2017 году. Тогда музыканты не запланировано приехали в столицу Украины и устроили «квартирник». После выступления, весь свой приличный гонорар, музыканты отдали в приют для животных «Мокрі носики».
Напомним, Рома Билык некоторое время жил в Киеве. О чем он рассказал в автобиографической книге «Солнце за нас», посвятив этому периоду отдельную главу. Роман снимал небольшую квартиру в центре города и писал здесь свои хиты «Говори», «Брюнетки и блондинки», «Я с тобой».
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