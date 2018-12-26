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Украина

Не справился с болезнью: на Волыни скончался ветеран АТО (фото)

18:14 26 декабря 2018   104
Скорупский Игорь Лаврентиевич
Инф. «ФАКТОВ»

На 46-ом году жизни умер боец батальона «Волынь» и 14-ой бригады Скорупский Игорь Лаврентиевич (позывной «Моцный»). Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

«Похорон состоится 27 декабря в 12:00 в селе Жидичин Киверцевского района (на границе с селом Кульчин по улице Богдана Хмельницкого). Кто имеет возможность поддержать семью погиьшего Героя Украины, отца двоих детей — номер карточки жены 4 141 499 113 926 342 (Скорупская Наталия)», — сообщил в Facebook Тарас Высоцкий.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киевском военном госпитале умер боец Вооруженных сил Украины Алексей Гребенюк. Он был родом из города Кролевец Сумской области.

А 13 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил от пули террористов погиб еще один боец ВСУ Виктор Николаевич Куропятник, 1973 года рождения.

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