- 18:40 Сломала челюсть об ратрак: подробности страшного ЧП с туристкой в Драгобрате
- 18:21 В Черкассах школьников раньше времени отправили на зимние каникулы
- 18:14 Не справился с болезнью: на Волыни скончался ветеран АТО
- 17:58 Аэропорт "Николаев" возобновил работу
- 17:53 Сексуальная Даша Астафьева показала черно-белый клип из Парижа
- 17:32 На Закарпатье горе-мать бросила младенца в подъезде
- 17:18 Киев парализовали огромные пробки: карта
- 17:15 Киевская афиша: 27 декабря—9 января
- 17:00 В Киеве наглых воровок сняли на видео прямо во время кражи в кафетерии
- 16:57 "БПП "Солидарность" получает наибольшее количество представительских мандатов на выборах в ОТО
Не справился с болезнью: на Волыни скончался ветеран АТО (фото)
На 46-ом году жизни умер боец батальона «Волынь» и 14-ой бригады Скорупский Игорь Лаврентиевич (позывной «Моцный»). Об этом сообщили пользователи в соцсетях.
«Похорон состоится 27 декабря в 12:00 в селе Жидичин Киверцевского района (на границе с селом Кульчин по улице Богдана Хмельницкого). Кто имеет возможность поддержать семью погиьшего Героя Украины, отца двоих детей — номер карточки жены 4 141 499 113 926 342 (Скорупская Наталия)», — сообщил в Facebook Тарас Высоцкий.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киевском военном госпитале умер боец Вооруженных сил Украины Алексей Гребенюк. Он был родом из города Кролевец Сумской области.
А 13 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил от пули террористов погиб еще один боец ВСУ Виктор Николаевич Куропятник, 1973 года рождения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 4 м/с С-З
Давление: 740 мм