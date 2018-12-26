Карпаты засыпало метровым слоем снега: в сети показали невероятные фото

Украина

Высота снежного покрова в Карпатах местами достигает более 100 сантиметров. Об этом сообщается на странице Снеголавинной ситуации в Карпатах в Facebook.

Так, по состоянию на утро среды, 26 декабря, такая обстановка наблюдается в районе снеголавинного поста «Драгобат». А температура воздуха там ниже 10 градусов.

На снеголавинном посту «Пожежевский» температура воздуха около -8,1 °С, ветер северный, порывы 10 м / с, облачно, поземка. Высота снежного покрова составляет 35−99 см, снег вьюжный, нестабилен. Лавиноопасно.

А на посту «Плай» теплее — минус 5,4 °С, ветер северный 8 м / с, порывы 10 м / с, туман, снег. Высота снежного покрова составляет 17−73 см, снежный покров закреплен хорошо и стабильно.

По информации метеорологов, 26−27 января в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Возможен сход лавин, как при низких дополнительных нагрузках, так и отдельных природных средних и крупных лавин.

27 декабря в горах западной и центральной части Закарпатской области, в высокогорье Ивано-Франковской области, горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Укргидрометцентра, в Украине 27 декабря ожидается ухудшение погоды. На большей территории страны снова пройдет снег, местами порывы ветра 15−20 м/с. Температура ночью может достигать 10 градусов мороза.

*Фото Instagram ruslanhome70, kudriashov_travel, allride.by, rohoznyy

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