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- 18:49 Снег и сильный ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Снег и сильный ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды
В Украине 27 декабря ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Так, украинцев снова ждет снег, местами порывы ветра 15−20 м/с. Температура ночью может достигать 10 градусов мороза.
27 декабря на дорогах Украины будет гололедица. Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также усложнять работу органов коммунального хозяйства.
Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре на улице: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как писали «ФАКТЫ», сильные снегопады, которые обрушились в начале этой недели на Украину, серьезно осложнили ситуацию на дорогах. Для ликвидации последствий непогоды в некоторых областях даже было введено временное ограничение на движение транспорта.
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