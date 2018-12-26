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В Украине ярко ответили на нелепое требование России о статусе русского языка
В России потребовали от Украины предоставить русскому языку «хоть какой-то статус», так как на нем якобы разговаривает «большинство» украинцев. В частности, с таким заявлением, выступила официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему придать хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка», — заявила Захарова.
При этом она не уточнила, почему в ситуации, когда в РФ, по данным последней переписи, проживает более 1,8 млн украинцев, в этой стране нет ни одной украинской школы и отдельного статуса для украинского языка.
Данное заявление Захаровой вызвало бурную реакцию в соцсетях, где люди начали гадать, какой же статус следует дать русскому языку.
«Статус „языка оккупанта“ :)», — предложил один из пользователей Twitter.
«Статус запрещенного)))», — предложил другой.
Также в сети предлагают присвоить русскому языку статус «матерного», «вражеского» и «лишнего».
Кроме того, в сети интересуются, какой статус у украинского языка «на России».
Как писали «ФАКТЫ», это уже не первый случай, когда Захарова шокирует общественность своими высказываниями. Так, ранее она заявила, что ВСУ якобы могут перейти к полномасштабным боевым действиям на Донбассе.
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