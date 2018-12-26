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Политика

Окончание военного положения: сделано важное уточнение о контроле над въездом россиян в Украину

21:18 26 декабря 2018   86
Госпогранслужба
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине продолжат усиленные проверки граждан России, которые въезжают в Украину. С такой рекомендацией выступил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Так, 26 декабря на заседании СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

«Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан», — добавил он.

Как писали «ФАКТЫ», на этом же заседании СНБО принял решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

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