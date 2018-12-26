- 21:24 Из-за непогоды «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда между Киевом и Харьковом
- 21:18 Окончание военного положения: сделано важное уточнение о контроле над въездом россиян в Украину
- 21:08 CБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу, отыгравшему концерт в Киеве
- 20:51 В Украине ярко ответили на нелепое требование России о статусе русского языка
- 20:09 Украинцев предупредили о задержках с доставкой почты: где возникли проблемы
- 19:46 Эксперт по языку жестов: Кейт Миддлтон и Меган Маркл умеют притворяться лучше, чем их мужья
- 19:38 Украина ввела новые санкции против России
- 19:34 В Украине создали онлайн карту переходов из УПЦ (МП) в ПЦУ
- 19:26 90-летняя украинка пожертвовала 10 тысяч долларов на помощь армии
- 19:20 Карпаты засыпало метровым слоем снега: в сети показали невероятные фото
Окончание военного положения: сделано важное уточнение о контроле над въездом россиян в Украину
В Украине продолжат усиленные проверки граждан России, которые въезжают в Украину. С такой рекомендацией выступил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Так, 26 декабря на заседании СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.
«Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан», — добавил он.
Как писали «ФАКТЫ», на этом же заседании СНБО принял решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 5 м/с С
Давление: 740 мм