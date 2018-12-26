Украина ввела новые санкции против России

Политика

26 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем заседании поддержал введение дополнительных санкций против России. Сообщение об этом обнародовано на официальном сайте ведомства.

Напомним, в связи с агрессией России в Азовском море Украина предлагала ЕС ввести специальные санкции против РФ.

Также о введенных санкциях сообщил журналистам председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Был введен огромный пакет санкций против субъектов хозяйствования Российской Федерации и физических лиц, имеющих отношение к российской агрессии в Украине», — сообщил Пашинский.

Какие именно предприятия попали в обновленный санкционный список, Пашинский не сообщил, отметив только, что они имеют отношение к военно-промышленному комплексу России.

«После технической доработки этот список будет опубликован, как это уже было раньше», — добавил глава комитета.

В частности, под ограничения попали организаторы так называемых выборов главарей и депутатов на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также военные, судьи и силовики, причастные к захвату украинских моряков в Керченском проливе и их незаконному содержанию в российских тюрьмах.

По словам нардепа, есть в ограничительном списке депутаты Государственной Думы, в том числе депутаты от политической партии «Единая Россия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 декабря Совет Евросоюза одобрил решение о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2019 года. Также сообщалось, что 19 декабря Министерство финансов США расширило санкционный список российских граждан, добавив в него в общей сложности 18 новых имен.

В то же время 25 декабря правительство РФ обнародовало обновленный перечень украинских компаний и физических лиц, которых внесли в расширенный санкционный список.

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