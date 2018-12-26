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Происшествия

В Луцке маршрутка протянула маленького ребенка по асфальту: фото с места ЧП

21:54 26 декабря 2018   389
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Луцке 26 декабря маршрутка протащила маленького ребенка по асфальту несколько метров. Инцидент произошел, когда водитель маршрутки не дождался выхода матери ребенка и закрыл дверь. Ребенок успел выйти, а мама, за которую девочка держалась за руку осталась в салоне маршрутки.

После того, как двери закрылись, водитель начал движение и протащил девочку, которой всего два года, несколько метров. Шокирующий случай произошел около шести часов вечера, сообщает ВолиньPost.

На место приехали отец ребенка, а также полиция. Маршрутка осталась на месте происшествия. Сейчас с ситуацией разбираются правоохранители.

Как писали «ФАКТЫ», к сожалению, маршрутные такси часто становятся участниками различных дорожно-транспортных происшествий. Так, 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом произошло ужасное ДТП с маршрутным автобусом «Эталон» — в него въехал грузовик. Это произошло, когда автобус, следовавший в Киев, отъезжал от остановки в селе Счастливое.

В результате столкновения пострадали шесть пассажиров маршрутки. Госпитализация понадобилась только одной женщине, которую зажало между сидениями.

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