Украина

Снегопад в Украине: появилась свежая информация о ситуации на дорогах

Ситуация с проездом по дорогам государственного значения по состоянию на 20:30 остается сложной из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Укравтодор».

Так, в Черкасской области сохраняется ограничение движения для тяжеловесного и общественного транспорта на дорогах государственного значения Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 — 241 + 622, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 81 + 300 — 169 +117.

В Днепропетровской области проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Уже сняты все ограничения в движении по автомобильным дорогам государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 72 + 088−151 + 680, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 296+ 735 — 370 + 915, Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, км 81 + 735 — 105 + 313.

Тем временем, в Кропивницкой области снято ограничение движения для всех видов транспортных средств на дороге М-04 на участке Знаменка-Александрия и М-13 Кировоград-Платоново.

А на дороге М-03 в Полтавской области ситуация остается сложной. Однако из-за перекрытия движения двумя фурами проезжей части вблизи города Лубны и села Красногоровка наблюдается скопление транспорта на подъездах к этим населенным пунктам.

Также сложной остается ситуация на дороге Н-08 в пределах Полтавской области. Сейчас в Полтавской области заторы ликвидированы полностью на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17−16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Как писали «ФАКТЫ», из-за непогоды, которая охватила большую часть Украины, есть несколько участков автодорог, где образовались большие заторы транспорта. В них находится около 800 автомобилей, в том числе, 12 автобусов с пассажирами.

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