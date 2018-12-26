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Казахстан нас поддержит: Порошенко обсудил с Назарбаевым пути взаимодействия в новом году
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Администрации главы государства.
В ходе разговора главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН. Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины. Также собеседники договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году. Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономическому двустороннему сотрудничеству.
Кроме того, Порошенко и Назарбаев отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Казахстаном.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Казахстан усилят взаимодействие между государствами в рамках международных организаций. В частности, 25 сентября 2018 года в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Казахстана Павла Климкина и Кайрата Абдурахманова. также напомним, что Казахстан, в отличие от Беларуси, воздержался на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке против голосования инициированной Украиной резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фото Крымского моста стало поводом для скандала во время визита российского президента Владимира Путина в Казахстан.
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