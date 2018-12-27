Худые бедра грозят женщинам инфарктами и диабетом, — исследование

Здоровье

Исследователи из Кембриджского университета выяснили, что женщинам с худыми бедрами чаще грозят диабет и инфаркты, так как хранение жира на передней части туловища заставляет его скапливаться вокруг важных внутренних органов. Об этом пишет «Медикфорум».

Выводы исследования были основаны на изучении генов более 600 тысяч женщин. В ходе его проведения ученые выявили свыше 200 генетических вариантов, которые делают женщин предрасположенными к скоплениям жира на животе и боках, а не на бедрах, из-за чего фигура обретает форму яблока. Установлены две группы генетических вариантов — одна уменьшает скопления жира вокруг бедер, а вторая увеличивает показатель его скоплений вокруг живота и боков.

Также было выяснено, что тип женской фигуры, при которой бедра остаются стройными и худыми, а жир скапливается преимущественно на животе и боках, увеличивает риск диабета и болезней сердца. В то же время, если жир размещается преимущественно на бедрах, то это менее опасно, чем на животе и боках, поскольку в этом случае он может облегать важные внутренние органы вроде печени и поджелудочной железы.

Также в ходе исследования было выяснено, что некоторые женщины генетически предрасположены к тому, чтобы сохранить меньше жира на бедрах. Из-за этого опасность возникновения диабета второго типа и болезней сердца у них вырастает, поскольку имеющийся в теле жир чаще попадает в кровоток и оказывается вокруг важных внутренних органов.

Теперь ученые пытаются понять, могут ли некоторые типы генов, которые им удалось выявить в ходе наблюдения, стать мишенями для будущих лекарств, обеспечивающих профилактику опасных болезней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выяснили, почему с возрастом у женщин откладывается жир на животе и как с этим бороться.

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