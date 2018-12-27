Ани Лорак не разводится: юрист сообщил детали суда

Шоу-бизнес

В деле о разводе украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу появился неожиданный поворот.

Оказалось, что пара просто не пришла на заседание суда, а их заявление странным образом исчезло из реестра судебных решений. В частности, заседание суда должно состояться в понедельник, 24 декабря, однако о том, прошло ли оно, никто так и не сообщил.

Позднее из реестра досудебных решений исчезло и заявление о рассмотрении дела, ситуацию прокомментировал юрист, фамилию которого держат в тайне, сообщает «Обозреватель».

«Постановление о суде могло исчезнуть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не расстаются. Если бы они просто не пришли на заседание, то его должны перенести, а Лорак и Налчаджиоглу должны были предупредить об этом, процесс значительно затянулся», — пояснил он.

Интересно, что некоторые украинские СМИ, со своей стороны, сообщили о том, что заседание по делу о разводе Ани Лорак с мужем все же состоялось, но ни Ани, ни Мурат в суде не появились. И если отсутствие Лорак еще можно объяснить — артистка активно гастролирует и занята на съемках российского «Голоса», то почему на заседание не пришел Мурат, который живет в Киеве, неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак на публике не показывает своих переживаний и эмоций. На заседание в Шевченковском суде Киева 24 декабря ни Каролина, ни ее неверный муж Мурат не явились. Стороны представляли адвокаты.

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