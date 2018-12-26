27.43 31.31 34.71
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Не страдает после развода: Ани Лорак показала, как с дочерью готовится к Новому году

11:09 26 декабря 2018   184
Ани Лораак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас находится в процессе развода, на публике не показывает своих переживаний и эмоций. На заседание в Шевченковском суде Киева 24 декабря ни Каролина, ни ее неверный муж Мурат не явились. Стороны представляли адвокаты. Удалось ли им уладить все спорные моменты, пока не известно. Заседание проходило в закрытом режиме.


*"Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый год", — написала Ани Лорак под милым фото.

Тем временем Ани Лорак часто появляется на публике с дочерью в Москве. Она посетила ледовое шоу жены главного пиарщика Путина Татьяны Навки, берет девочку с собой на записи «Голоса». Похоже, и Новый год певица встретит с самым дорогим для нее человеком. Вместе с Софией они уже украсили дом и нарядили елку. Фото в праздничных платьях певица показала в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак впервые откровенно рассказала о своих переживаниях и чувствах по поводу развода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
-2

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины