Шоу-бизнес

Не страдает после развода: Ани Лорак показала, как с дочерью готовится к Новому году

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас находится в процессе развода, на публике не показывает своих переживаний и эмоций. На заседание в Шевченковском суде Киева 24 декабря ни Каролина, ни ее неверный муж Мурат не явились. Стороны представляли адвокаты. Удалось ли им уладить все спорные моменты, пока не известно. Заседание проходило в закрытом режиме.



*"Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый год", — написала Ани Лорак под милым фото.

Тем временем Ани Лорак часто появляется на публике с дочерью в Москве. Она посетила ледовое шоу жены главного пиарщика Путина Татьяны Навки, берет девочку с собой на записи «Голоса». Похоже, и Новый год певица встретит с самым дорогим для нее человеком. Вместе с Софией они уже украсили дом и нарядили елку. Фото в праздничных платьях певица показала в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак впервые откровенно рассказала о своих переживаниях и чувствах по поводу развода.

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