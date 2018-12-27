Работникам печально известного завода на Донбассе выдадут зарплату продуктами

Украина

На химическом концерн «Стирол» в оккупированном городе Горловка на Донетчине не нашли средств на выплату задолженности по зарплате. В итоге вместо денег людям выдают продукты и моющие средства. Об этом пишут сами заводчане в социальной сети.

«Аттракцион невиданной щедрости: на Стирол вместо „зряплаты“ за четыре месяца дадут всем „гумку“ (гуманитарную помощь. — Авт.), чтобы было, что похрумать на НГ. Вроде бы по 3 ящика в одни руки: мука, крупа, макароны, сахар, консервы, моющие, чистящие», — сообщают они.

«Макарошками хрупать весело», «Диверсанты зарплату сперли», — иронизируют люди.

«Неудивительно, если это будет „гумка“ с Красного Креста», «Глянем, но раз „гумконовой“ зашел, то может, российская», — пишут заводчане.

Работники завода, который некогда был гигантским производством, ностальгируют, вспоминая, даже в трудные времена, когда не было денег на выплату зарплаты, им выдавали дефицитный товар, который можно было легко продать. А в хорошие времена, бонусом к зарплате к Новому году на предприятии каждому работнику давали коробку недешевых шоколадных конфет и по две бутылки французского вина. В текущем тому зарплату на заводе не платили с августа, лишь в сентябре выдали каждому из оставшихся работников по 4 тысячи рублей (около 1700 грн). В ответ заводчане проигнорировали фейковые «выборы» в ОРДО.

Отметим, что из 4 — 5 тысяч человек, работавших на «Стироле» до войны, после так называемой «национализации» на заводе числились около 2100 человек, при этом фактически работали около 100. И буквально недавно им объявили, что завод ставят на «консервацию», то есть, закрывают.

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