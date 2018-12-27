Матч грандов итальянской серии А завершился скандалом и сумасшедшей развязкой (видео)

Спорт

Море эмоций вызвал у болельщиков поединок чемпионата Италии, в котором сразились вторая и третья команды серии А «Интер» и «Наполи». Хозяева поля могли выйти вперед уже после… начального удара. Как только арбитр Паоло Маццолени дал стартовый свисток, форвард миланцев Мауро Икарди зарядил по воротам соперника с центра поля и едва не застал врасплох голкипера гостей Алекса Мерета.

Развязка же в матче наступила на 91-й минуте, когда аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес принес «Интеру» победу — 1:0 (четверть своих голов в сезоне — 9 из 36 — «сине-черные» забили после 86-й минуты!). Справедливости ради отмечу, что неаполитанцы после удалений с поля Калиду Кулибали (на 80-й минуте) и Лоренцо Инсинье (на 90+4-й) заканчивали встречу вдевятером

Уже после финального свистка главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что Кулибали (на фото — слева), заработавший красную карточку за саркастические аплодисменты в адрес арбитра, был раздражен, поскольку весь матч подвергался расистским оскорблениям (в адрес темнокожего футболиста с трибун доносились обезьяньи уханья и кричалки).

«Скандал! Мы три раза просили судей остановить игру. Три раза диктор делал объявления по стадиону. Кулибали был явно раздражен. Обычно он очень спокоен и профессионален. Мы три раза просили что-то предпринять, но матч продолжился. Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После четырех или пяти объявлений по стадиону? В следующий раз нам, возможно, стоит взять дело в свои руки и уйти с поля. Нам засчитают техническое поражение, но мы готовы к этому. Это плохо для итальянского футбола», — заявил Карло Анчелотти.

«Прошу прощения за поражение, и больше всего за то, что подвел своих братьев. Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком», — написал Калиду Кулибали в Twitter (портал transfermarkt. de оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро).

К сожалению, встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» была омрачена еще и тем, что четыре фаната «Наполи» получили возле арены ножевые ранения. Троим врачи оказали помощь на месте, а четвертый, им оказался 43-летний мужчина, был доставлен в больнице с ранением в живот. Фанату наложили швы.

Как сообщает Football Italia, пострадал и один болельщик «Интера». Его сбила проезжавшая мимо машина. Он был доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии.

Положение лидеров в чемпионате Италии: 1. «Ювентус» — 50 очков; 2. «Наполи» — 41; 3. «Интер» — 36; 4. «Лацио» — 31; 5. «Сампдория» — 29; 6. «Милан» — 28; 7. «Рома» — 27.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитые футболисты снялись в фильме «Я не обезьяна».

Фото Twitter Калиду Кулибали



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