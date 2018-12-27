Украина

Рабинович: В 2019 году мы должны на выборах поменять власть и начать возрождение Украины

2018 год стал для Украины сплошным провалом, однако в 2019 году у нас есть шанс на выборах переломить негативную тенденцию, сменить власть и начать возрождение страны. Об этом в своей итоговой колонке на «РБК-Украина» написал народный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович.

«2018 год подходит к своему завершению, и многие провластные политики уже успели отчитаться о своих мнимых „перемогах“ и „достижениях“. Иногда даже называя совершенно бездарные решения важными и полезными. Я же, напротив, уверен, что этот год, к сожалению, стал для Украины одним сплошным провалом. Начиная с нескольких этапов роста тарифов и заканчивая провальным принятием военного положения, которое ни к чему не привело», — подчеркнул Рабинович.

Рабинович также отметил, что сегодня, по неофициальным данным, около 10 миллионов украинцев вынуждены работать за границей.

«А тех, кто остался, власть планирует просто превратить в рабов, навешивая на страну неподъемные долги и беря все новые и новые кредиты у МВФ и других международных доноров. На конец 2018 года внешний долг государства Украина уже составляет 47,21 млрд долларов. А совокупные долги по внешним и внутренним обязательствам превысили 74,3 миллиарда долларов! Но нынешнее правительство не останавливается и упорно не хочет слазить с кредитной иглы, беря все новые и новые транши у МВФ!» — возмутился политик.

Рабинович напомнил, что власть приняла бюджет-2019, который ставит на грань выживания миллионы людей.

«В бюджете предусмотрено повышение соцстандартов. Так, прожиточный минимум в следующем году увеличится на целых… 250 гривен! Минимальная зарплата будет расти на 38 гривен в месяц! Но даже эти смешные повышения съедаются инфляцией, которая в 2019 году составит 10% по самым оптимистичным прогнозам. По итогу Украина все ниже и ниже скатывается во всех международных рейтингах», — констатировал парламентарий.

По его словам, «Оппозиционная платформа — За життя» привлекла лучших отечественных и зарубежных экспертов и совместно с ними разработала реальную стратегию, которая вытащит Украину из пропасти.

«Мы видим нашу страну сильной, независимой, внеблоковой страной, построенной по типу „Швейцарии Восточной Европы“. Наша экономическая программа — „Украинская мечта“ — основана на трех китах, которые способны поднять страну на совершенно новый уровень: банковской системе, сельском хозяйстве и хай-тек. Все это позволит нашей экономике оттолкнуться ото дна, на котором она сейчас находится, и стремительно пойти вверх, обеспечить людей рабочими местами, сделать Украину сильной и по-настоящему независимой», — подчеркнул лидер «Оппозиционной платформы — За життя».

Рабинович, отметил, что в новом году украинцам предстоит сделать выбор: хотят они жить в сильной и процветающей стране или согласны с тем, чтобы их выдавили работать за границей либо уморили голодом на родине.

«И этот выбор им предстоит сделать на президентских и — что более важно — парламентских выборах», — резюмировал Вадим Рабинович.

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