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Украина

Количество заболевших корью в Украине значительно увеличилось

11:58 27 декабря 2018   34
Проявление кори
Инф. «ФАКТОВ»

За период с 18 по 25 декабря корь диагностировали еще у 2870 граждан в Украине, включая 1799 детей. Об этом Українським Новинам сообщили в Минздраве.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 51-ю неделю корью заболели 2870 человек — 1071 взрослый и 1799 детей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Этот показатель на 8,2% превышает зафиксированный по итогам прошлой недели.

Всего с начала года корью в Украине заболели 52 349 человек (из них 19 349 взрослых и 33 000 детей). Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.

Также в нашей стране продолжаются фиксироваться случаи гибели от кори уже привитых детей. Медики склонны объяснять это не столько некачественными вакцинами, сколько фальсификациями при вакцинации.

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