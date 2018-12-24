Здоровье

Прививка может не спасти: врач рассказал, как можно заразится корью

Корью может заболеть человек, которого в детстве прививали от этого заболевания. Ведь организм мог не выработать эффективный ответ на вакцинацию. Кроме того, со временем защита, наработанная вакциной, снижается, и через семь-десять лет человек может заболеть снова. Об этом «ФАКТАМ» рассказал инфекционист, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

«Не секрет, что вспышки кори нередко регистрируют среди солдат срочной службы, студентов колледжей и университетов: после 20 лет риск заболевания резко возрастает», — отмечает он.

При этом Юрий Жигарев считает, что корь у людей старше 45 лет — это скорее исключение, чем правило, и самый возрастной пациент, который ему встречался, был 42-летним.

По информации Минздрава Украины, за последнюю неделю среди 2611 заболевших почти треть уже вышли из детского возраста.

Медики напоминают, что вирус кори очень «прилипчивый»: человек, который находится в одном доме с заболевшим, даже многоэтажном, тоже может заразиться. Вирус попадает на другие этажи сквозь открытые окна, вентиляцию и даже… замочную скважину.

Корь характеризуется повышенной температурой, резкой слабостью и отсутствием аппетита, сухим кашлем и насморком, конъюнктивитом, слезотечением и светобоязнью. Сыпь появляется на третий-пятый день болезни.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Украина является бесспорным «лидером» в Европе по заболеванию корью. На нашу страну приходится половина случаев заболевания этим недугом на континенте. С 1 января по 18 декабря этого года в Украине заболело 49 518 человек (18 297 взрослых и 31 221 ребенок). Приэтом среди заболевших были привитые дети. Врачи говорят о случаях фальсифицирования вакцинации, когда в медицинской карте есть запись о вакцинации, а на самом деле ребенок не привит. Вторая причина смертельных случаев — вакцина «не сработала». В мировой практике около двух процентов детей не получают иммунитет даже после двух прививок. При степени вакцинации в 99 процентов у двадцати человек из тысячи все равно не оказывается антител к кори.

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