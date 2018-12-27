Звезды «Реала» грозятся покинуть клуб, если тренером назначат Моуриньо

Спорт

Защитники мадридского «Реала» Серхио Рамос и Марсело поставили ультиматум руководству клуба, что если главным тренером будет назначен португалец Жозе Моуриньо, то они покинут Мадрид.

Президент «сливочных» Флорентино Перес считает «Особенного», который уже возглавлял команду с 2010-го по 2013-й год (за это время «Реал» по одному разу завоевал чемпионский титул, а также Кубок и Суперкубок Испании), идеальной заменой Хулену Лопетеги, вот только далеко не все футболисты разделяют точку зрения своего босса.

При этом полузащитник команды, лучший футболист мира по итогам 2018 года Лука Модрич поделился своими мыслями по поводу ситуации, которая сейчас складывается в команде и что, по его мнению, нужно делать в первую очередь. «В этом сезоне самое важное для „Реала“ — улучшить уровень игры, потому что после всех достижений мы вошли в тяжёлый для команды период», — отметил хорват.

Напомню, что с конца октября исполняющим обязанности главного тренера «Реала» был Сантьяго Солари. Именно под руководством аргентинца «сливочные» выиграли клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Айн» из ОАЭ (4:1), вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате занимают четвертое место, отставая от лидера, каталонской «Барселоны», на восемь очков (при этом имея одну игру в запасе по сравнению с конкурентами). Что касается Моуриньо, то португальский специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед» 18 декабря после поражения от «Ливерпуля» (1:5) в рамках английской Премьер-лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира.

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