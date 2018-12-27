Спорт

«МанСити» за четыре игры пропустил больше мячей, чем «Ливерпуль» за весь сезон (видео)

Сильнейший клуб английской премьер-лиги по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» (на финише команда Хосепа Гвардиолы опередила ближайшего преследователя «МЮ» на 19 очков!) снова огорчил своих поклонников, проиграв второй поединок подряд. После домашней неудачи в противостоянии с «Кристал Пэлас» (2:3) команда нашего Александра Зинченко без участия футболиста сборной Украины уступила в гостях «Лестеру» (1:2).

С учетом того, что «Ливерпуль» в первом после Рождества матче разгромил в родных стенах «Ньюкасл» - 4:0 (100-я победа Клоппа во главе команды!), отставание «Сити» от лидера уже составляет семь очков.

Кстати, кроме парней Юргена Клоппа, команду Хосепа Гвардиолы обошел и «Тоттенхэм», разгромивший «Борнмут» — 5:0.

Более того, «Манчестер Сити» в четырех последних встречах премьер-лиги пропустил в свои ворота больше мячей (восемь), чем «Ливерпуль» за все 19 туров сезона (семь). Кстати, очная дуэль команд Клоппа и Гвардиолы намечена на 3 января.

Еще в трех встречах тура с участием грандов «Челси» победил в гостях «Уотфорд» — 2:1, «Арсенал» на выезде не смог сломить сопротивление «Брайтона» — 1:1, а «Манчестер Юнайтед», одолев «Хаддерсфилд» (3:1), отпраздновал второй подряд успех под началом нового главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Челси» — 1:2

Видеообзор матча «Брайтон» — «Арсенал» — 1:1

Положение лидеров в чемпионате Англии: 1. «Ливерпуль» — 51 очко; 2. «Тоттенхэм» — 45; 3. «Манчестер Сити» — 44; 4. «Челси» — 40; 5. «Арсенал» — 38; 6. «МЮ» — 32.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решающий пенальти Зинченко вывел «МанСити» в полуфинал Кубка английской лиги.

Фото Twitter ФК «Лестер»



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