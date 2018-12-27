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Украинка родила 18-го (!) ребенка
В Ровенской области в многодетной семье на свет появился 18-й малыш. Об этом в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Алексей Муляренко, отметив, что с большой семьи начинается успешное государство.
Радостное событие произошло в семье Ковалевич Людмилы Петровны из села Познань Рокитновского района. По словам главы области, девочка и мама чувствуют себя хорошо.
Муляренко поздравил большую семью: «Искренне поздравляю семью Ковалевич с маленьким чудом! Пусть ваша принцесса растет на радость родителям. Спокойных ночей, здоровых зубчиков, хорошего аппетита, румяных щечек и постоянных улыбок. С новорожденным!».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в закарпатском городе Хуст женщина оставила своего новорожденного младенца в дорожной сумке в многоэтажном доме. Младенца госпитализировали в родильное отделение местной больницы. Угрозы жизни мальчика нет.
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