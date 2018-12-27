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Остановилось сердце: в госпитале на Донбассе скончался офицер ВСУ (фото)
Стало известно о смерти еще одного украинского военного — 26 декабря остановилось сердце офицера 28-й бригады ВСУ, «Народного героя» Украины Игоря Тарновского. Об этом в Facebook сообщила волонтер Галина Абрамьюк.
Игорь Тарновский
По ее словам, герой родился в селе Неполокивцы Кицманського района.
В комментариях к скорбному сообщению пользователи отметили, что только 25 декабря офицер с больничной койки поздравлял друзей с Рождеством.
Напомним, 26 декабря стало известно о смерти на Донбассе легендарного бойца из Львовской области, воевавшего в зоне АТО с 2014 года.
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