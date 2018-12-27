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Украина

Порошенко сумел превратить разоренную армию в одну из самых боеспособных, – эксперт

12:53 27 декабря 2018   13
Порошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

За последние 4,5 года президент Украины Петр Порошенко действительно смог превратить разоренные Вооруженные Силы в боеспособную и современную армию, которая соответствует практически всем стандартам НАТО и готова дать отпор врагу. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политолог Алексей Голобуцкий.

«Только в этом году в подразделения ВСУ было поставлено более трех тысяч образцов вооружений, военных изделий и военной техники, произведенных отечественным ВПК. В следующем году готовится серийный выпуск реактивных ракет по проекту „Ольха“ с увеличенной дальностью поражения», — написал эксперт.

Голобуцкий также добавил, что в ближайшее время на вооружение подразделений украинской армии поступят ракеты «Нептун», самоходные артиллерийские установки «Богдана», ударный разведывательный комплекс «Сокол», высокоточный снаряд «Цветник» и другое современное вооружение, созданное в Украине.

«Армия также регулярно пополняется модернизированными танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артустановками, самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Другими словами, ведется полномасштабная работа, чтобы в следующем году украинская армия полностью соответствовала стандартам НАТО», — уверен Голобуцкий.

Эксперт отметил, что сейчас на оборону Украина тратит 3% ВВП, а на всю сферу обороны и безопасности приходится более 5% ВВП. В общей сложности в государственном бюджете на 2019 год на нужды армии предусмотрено около 102 миллиардов гривен.

«В следующем году у армии не будет проблем с финансированием или нехваткой средств на необходимые материалы. Государством на все это выделены необходимые средства. Как говорится: «Не хочешь кормить чужую армию — тогда корми свою», — считает Голобуцкий.

Кроме того, политолог напомнил, что украинская армия в рейтинге доверия среди населения уже несколько лет подряд оказывается на первом месте.

«Ей доверяют больше, чем другим государственным и общественным институтам. Это доказывает: усилия президента в оборонной сфере приносят конкретные плоды, которые украинцы способны оценить. А значит, армия с народом, а народ — со своей армией!» — подытожил Алексей Голобуцкий.

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