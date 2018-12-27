- 12:57 Усик — среди претендентов на звание «Боксер года» по версии WBC
- 12:55 Джамала трогательно поздравила маленького сына
- 12:53 Порошенко сумел превратить разоренную армию в одну из самых боеспособных, – эксперт
- 12:51 Остановилось сердце: в госпитале на Донбассе скончался офицер ВСУ
- 12:44 СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб РФ в Украине
- 12:41 Украинка родила 18-го (!) ребенка
- 12:41 Стояла в открытом окне и плакала: полицейский в Тернополе спас маленькую девочку
- 12:37 В Полтаве ребенок провалился в открытый коллектор, закиданный снегом: подробности ЧП
- 12:35 Опасных продуктов в Украине становится все больше: что делать
- 12:28 «МанСити» за четыре игры пропустил больше мячей, чем «Ливерпуль» за весь сезон
Порошенко сумел превратить разоренную армию в одну из самых боеспособных, – эксперт
За последние 4,5 года президент Украины Петр Порошенко действительно смог превратить разоренные Вооруженные Силы в боеспособную и современную армию, которая соответствует практически всем стандартам НАТО и готова дать отпор врагу. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политолог Алексей Голобуцкий.
«Только в этом году в подразделения ВСУ было поставлено более трех тысяч образцов вооружений, военных изделий и военной техники, произведенных отечественным ВПК. В следующем году готовится серийный выпуск реактивных ракет по проекту „Ольха“ с увеличенной дальностью поражения», — написал эксперт.
Голобуцкий также добавил, что в ближайшее время на вооружение подразделений украинской армии поступят ракеты «Нептун», самоходные артиллерийские установки «Богдана», ударный разведывательный комплекс «Сокол», высокоточный снаряд «Цветник» и другое современное вооружение, созданное в Украине.
«Армия также регулярно пополняется модернизированными танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артустановками, самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Другими словами, ведется полномасштабная работа, чтобы в следующем году украинская армия полностью соответствовала стандартам НАТО», — уверен Голобуцкий.
Эксперт отметил, что сейчас на оборону Украина тратит 3% ВВП, а на всю сферу обороны и безопасности приходится более 5% ВВП. В общей сложности в государственном бюджете на 2019 год на нужды армии предусмотрено около 102 миллиардов гривен.
«В следующем году у армии не будет проблем с финансированием или нехваткой средств на необходимые материалы. Государством на все это выделены необходимые средства. Как говорится: «Не хочешь кормить чужую армию — тогда корми свою», — считает Голобуцкий.
Кроме того, политолог напомнил, что украинская армия в рейтинге доверия среди населения уже несколько лет подряд оказывается на первом месте.
«Ей доверяют больше, чем другим государственным и общественным институтам. Это доказывает: усилия президента в оборонной сфере приносят конкретные плоды, которые украинцы способны оценить. А значит, армия с народом, а народ — со своей армией!» — подытожил Алексей Голобуцкий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 5 м/с С
Давление: 746 мм