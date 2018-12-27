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Здоровье

Не спасает: врач рассказал, поможет ли шарф защититься от инфекции зимой

14:11 27 декабря 2018   30
Ребенок в шарфике
Инф. «ФАКТОВ»

Шарф, которым родители в холодное время года укутывают детей, не защищает от заболеваний. Этот элемент одежды, закрывающий детям рот и нос, накапливает микробы.

Об этом во время прямой телефонной линии в «ФАКТАХ» рассказала заместитель директора по вопросам педиатрии медицинской фирмы «Борис» Анна Горбань.

«Шарф ни от чего не защищает, а наоборот, сохраняет и накапливает микробы», — отметила медик и добавила, что ребенок испытывает дискомфорт, когда намокнувший шарф прилипает к лицу, а его ворсинки лезут в рот и нос.

Полный текст прямой телефонной линии с Анной Горбань читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Пневмония у ребенка может развиваться и без повышения температуры».

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