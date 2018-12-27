Пневмония у ребенка может развиваться и без повышения температуры, — педиатр

Прямая линия

Зимой дети болеют чаще, особенно малыши. Но если ребенок быстро и без осложнений выздоравливает, тревожиться не стоит. Однако что делать, когда грипп или ОРВИ затянулись, а то и осложнились пневмонией или гайморитом? Почему отит часто возникает у малышей? Как влияет на организм ребенка детское шампанское, майонез и кетчуп? На эти и другие вопросы наших читателей ответила заместитель директора по вопросам педиатрии медицинской фирмы «Борис» Анна Горбань.



«Характерный симптом поражения легочной ткани — появление одышки»

*— Звонит Наталия из Киева. Внучка долгое время ходила с кашлем, который мы усиленно лечили. Когда сделали рентген, оказалось — воспаление легких. Чем грозит пропущенная пневмония?

— Не волнуйтесь: даже если диагноз поставлен с опозданием, но ребенка пролечили, рентген не показывает осложнений, то спустя две — четыре недели организм восстановится. Во времена наших бабушек не было антибиотиков, и пневмония считалась тяжелым заболеванием. Она давала длительные осложнения, нередко приводила к смерти. Теперь, опираясь на научную доказательную медицину, мы можем грамотно помочь в любой ситуации.

— Врач сказал, что это была вирусная пневмония.

— В последние годы вирусные пневмонии встречаются часто, хотя еще лет двадцать назад преобладали бактериальные. Воспаление легких, вызванное вирусом, коварно стремительным развитием. Ребенок пошел спать, в полночь первый раз кашлянул, а в восемь утра встал с тяжелой формой пневмонии. Особенно характерно это для детей, склонных к аллергии.

— Как лечат вирусную пневмонию?

— Во многом так же, как и бактериальную: практически с первого дня мы назначаем антибиотики. К участку легочной ткани, где идет воспалительный процесс, вызванный вирусом, легко присоединяются бактерии. Обучаем ребенка дыхательной гимнастике, назначаем дренажный массаж.

*— Беспокоит Оксана из Дрогобыча Львовской области. Сын-первоклассник начал покашливать, но температуры не было. Врач заподозрила воспаление легких, а рентген диагноз подтвердил. Бывает ли пневмония без температуры?

— Обычно мама никак не может определить, что у малыша есть проблемы с легкими, особенно если температура не повышается. Но важно обращать внимание на одышку. А результаты анализа при вирусной пневмонии могут быть идеальными, в отличие от бактериальной. Поэтому обязателен рентген, причем иногда, чтобы исключить пневмонию, в двух проекциях. Его можно заменить компьютерной томографией (КТ): по лучевой нагрузке это равно тем же двум рентген-исследованиям, а информативность гораздо выше.

Однако врач должен лечить не анализы или рентген, а ребенка. К сожалению, бывает, что родители предъявляют претензию доктору: мол, не услышал пневмонию. Но в легких есть сегменты, которые вообще не прослушиваются.

— Читала в Интернете, что есть прививка.

— Да, вакцинация от пневмококковой инфекции (она составляет около 60 процентов всех бактериальных инфекций) относится к рекомендованным. Значит, прививать ребенка придется за свой счет. После двух лет достаточно ввести вакцину один раз.

*— Меня зовут Валерия, звоню из Киева. Когда дети (их у меня двое — пять и три года) заболевают, то напрочь отказываются есть. Я прочитала, что при вирусной инфекции белковая пища вредна. Это правда?

— Нет. Защитные антитела состоят из белков. Как можно лишить организм строительного материала для борьбы с инфекцией? Еда должна быть богатой белком, витаминами и при этом легко усваиваться. Но несколько дней ребенок может отказываться от любой пищи. Не нужно заставлять его есть. Когда организм защищается от врага, то все силы и энергию направляет на «войну», поэтому аппетит пропадает, а затем возвращается.

Важно следить, чтобы больной как можно больше пил. Тогда возбудители инфекции будут активно выводиться с мочой. Например, пятилетнему малышу нужно в сутки выпивать около литра жидкости. Подойдут вода, некрепкий чай, компот, узвар, отвар шиповника. Если ребенок просит добавить в чай побольше сахара — уступите: когда малыш ничего не ест, сладкий чай придаст энергии.

— Молоко тоже подходит?

— Тому, кто хорошо его переносит. Но при кашле мы не рекомендуем молоко. Раньше наши бабушки при любом кашле давали его с медом и маслом. Сейчас же доказано, что молоко делает мокроту густой, и она хуже откашливается.



«У малыша, который вдруг начал капризничать, трогать себя за ушко или чесать шею, можно заподозрить отит»

*— Алло! Виктория из Черкасс. Дочка пила антибиотики, но педиатр отказалась назначить средства для восстановления микрофлоры. Почему?

— По протоколу в стандартную схему лечения эти средства не входят. Эффективность препаратов лакто-флоры, которые можно применять одновременно с антибиотиками, не достигает и 30 процентов, а других — еще меньше. Кроме того, эти средства могут вызвать аллергическую реакцию.

*— Прямая линия? Это Майя из Миргорода Полтавской области. Грипп может осложниться отитом?

— Да, особенно штамм гриппа В. В этом сезоне мы видим много старших детей с гайморитом, а малышей двух — четырех лет, у которых еще незрелые гайморовы пазухи, — с отитом.

*— Как заподозрить отит у совсем маленького ребенка?

— Малыш начинает капризничать и плакать, хотя явного повода нет. Может трогать руками уши, чесать шею, мотать головой. Иногда дети отказываются пить и есть, потому что больно глотать. Первое, что должны сделать родители, — обратиться к доктору. Обычно отит хорошо лечится антибиотиками, но иногда требуется оперативное вмешательство, чтобы дать отток гною.

*— Могу я поговорить с доктором? Инна из Ковеля Волынской области. У меня двое детей: один посещает садик, другой пошел в школу. Когда они простужаются и начинают кашлять, я даю сироп. Но пришел молодой педиатр и заявил, что детям до четырех лет это лекарство не подходит. Почему?

— Видимо, ваш педиатр знаком с рекомендациями экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые поддержал и Минздрав Украины. Мы в нашей клинике сиропы от кашля давно не назначаем. Если дать малышу препарат, тормозящий кашлевой рефлекс (а он у детей и так очень низкий), то течение заболевания усугубится. Сироп, содержащий муколитики, погонит большое количество мокроты, которую малышу трудно выкашлять — возникнут дополнительные осложнения. Поэтому ребенку, который хочет кашлять, просто не нужно мешать.

*— Беспокоит Татьяна из города Александрии. Сын еще в садике страдал частым насморком, случались отиты. Перед школой удалили аденоиды, но улучшение, на которое рассчитывали, не наступило. Сейчас сыну 12 лет, и как только на улице холодает — сразу появляется насморк. Можно использовать спреи для промывания носа?

— Нужно показать ребенка детскому лор-врачу, чтобы разобраться, почему так часто закладывает нос и случаются затяжные риниты. Возможно, дело в аллергической реакции. В организме есть собственные среды (например, слизь), которые содержат компоненты, убивающие инфекцию. Если эти среды нормально работают, то лишний раз промывать нос не нужно. Бывает, в сезон гриппа родители настаивают, чтобы ребенок, придя с улицы, смывал спреем возможную инфекцию. Но это неэффективно, кроме того, оголяет слизистую.

*— Здравствуйте! Звонит Ольга Васильевна из поселка Коцюбинское (пригород Киева). Я выхожу с трехлетним внуком во двор и завязываю шарф так, чтобы был закрыт рот, а в мороз — и нос. Дочка возмущается: зачем тогда гулять? Кто из нас прав?

— Я на стороне вашей дочери: шарф ни от чего не защищает, а наоборот, сохраняет и накапливает микробы. Кроме того, довольно неприятно, когда шарф становится мокрым, прилипает к лицу, ворсинки шерсти залезают в рот и нос.

*— Екатерина, киевлянка. У дочки (ей шесть лет) повышается температура, а ручки и ножки ледяные. Пробую растирать — не помогает. Что делать?

— Добавьте к жаропонижающему спазмолитик: сосуды расширятся — ладошки и ступни потеплеют. Для победы над инфекцией часто нужна температура под 40 градусов, и чтобы ее поддерживать, организм выбрасывает вещества, вызывающие спазм сосудов. Таким образом закрываются «ворота» утечки тепла через ладони и стопы. Если спазмолитика нет, на крайний случай можно подставить холодные ладони малышки под теплую воду, чтобы сосуды расширились.

Признаки отита Малыш беспричинно плачет и капризничает.

Мотает головой.

Постоянно трогает ухо.

Может чесать шею.

Отказывается пить и есть.

Беспокойно спит.



«Полезные сладости — зефир, мармелад и сухофрукты»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Любовь Григорьевна из Киева. У меня трое внуков. Двое старших уже школьники, а младшему два с половиной года. Очень ждет подарка от Деда Мороза, который дают в садике. Я боюсь, что там много залежалых и некачественных конфет. Что из сладостей полезно?

— Зефир, пастила, мармелад, сухофрукты. Можно даже чернослив, курагу, орешки в шоколаде, но немного. Два-три «шоколадных» орешка принесут пользу, а целый пакетик — вред. Можно предложить фруктовое желе.

По поводу залежалых сладостей: иногда производители хотят заработать побольше денег. Но задача родителей — следить за тем, что ребенок ест. Я не понимаю, когда мамы и папы отвечают: «А он сам берет!» Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют сладкую и слишком жирную еду употреблять изредка и по особому случаю, а не регулярно. Праздники — как раз такой случай. С малышом, который съест несколько конфет, ничего страшного не произойдет, если он не склонен к аллергии. Однако может быть и так: раньше никаких реакций не было, а теперь наступил критический момент из-за того, что организм не в силах справиться с большим количеством сладкого — и может появиться сыпь, возникнуть аллергическая реакция.

*— Меня зовут Анна, звоню из Херсонской области. Сын, которому три года, намеревается дождаться новогодней ночью прихода Деда Мороза. Маленьким детям нужно готовить отдельные блюда или пусть едят с общего стола?

— Ребенка старше года можно усаживать за взрослый стол. Но важно следить, чтобы малыш пробовал только правильную и здоровую пищу, а не тянулся к праздничному жареному свиному окороку или запеченному гусю. Эти блюда перегружены белками и жирами, что тяжело и для взрослого. У малыша «взрослая» еда может вызвать несварение, ведь ферменты не тренированы. В желудке и кишечнике еда начинает бродить, возникают рвота, понос — развивается диспепсия.

— Когда ребенок переел, можно дать ферменты?

— Это не детское лекарство. По большому счету переедающих детей очень мало. Если родители не уследили и ребенок съел чересчур много сытной пищи, провоцирующей рвоту, то не нужно мешать — пусть вырвет. После этого желательно показать сына или дочку доктору. Вы можете думать, что рвота возникла из-за переедания, а на самом деле бывает, что она сигнализирует о начале менингита или аппендицита. Со рвоты иногда начинается и грипп, развиваются кишечные осложнения (инвагинация).

*— К вам обращается Мирослава из Мукачево. Магазины предлагают продукты и напитки, помеченные как детские: шампанское, майонез, кетчуп. Можно их давать детям хотя бы в праздник?

— Детское шампанское, как любая газированная вода, провоцирует повышение кислотности. Если у малыша нет проблем с пищеварением, то небольшое количество в праздник допускается. Но химические вещества, содержащиеся в таких напитках и продуктах, вредны, особенно если употреблять их часто. Хочется праздника? Сделайте морс в красивом графине или необычной бутылке, и ребятня будет в восторге. Можно приготовить и домашний лимонад.

По поводу майонеза или кетчупа с пометкой «детский»: такая маркировка означает, что в составе чуть меньше жира и острых специй. Употреблять эти соусы нужно с осторожностью: приправляете еду каждый день — и у ребенка повышается риск гастритов и других хронических нарушений пищеварения. Родители должны сызмальства приучать детей к полезной здоровой еде, подавая хороший пример.

Как правильно лакомиться сладостями Фрукты лучше есть в первой половине дня.

Десерт завершает основной прием пищи.

Сладкая газировка позволена изредка.

От леденцовой карамели лучше отказаться.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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