В Киеве установили рекорд по раздаче детям новогодних подарков

Общество

В Киеве на ВДНХ 21 декабря был зафиксирован рекорд — создание самой большой автоматизированной станции выдачи посылок. С 22 по 25 декабря станция была открыта для киевлян и гостей столицы, дети которых смогли с помощью индивидуального кода получить новогодние подарки. Автоматы выдали детям 1200 бесплатных подарков.

Станция-рекордсмен представляет собой программно-аппаратный комплекс на 1182 ячейки. С его помощью можно за 15 секунд получить посылку, используя индивидуальный код, который человек получает на свой телефон. Организатором и инициатором проекта выступил бизнес-акселератор Omni Campus.

«В эти декабрьские дни с помощью нашей инновационной инициативы не просто хотелось зарегистрировать рекорд, но и подарить детям хотя бы немного позитивных эмоций. Поэтому мы решили загрузить 1200 подарков и отдать их первым зарегистрировавшимся детям. Нам очень хотелось бы верить, что социальность и технологии станут важной частью жизни, а для ВДНХ — импульсом к развитию», — говорит Анна Снитко, основатель Omni Campus.

Журналисты и гости также участвовали в фиксации рекорда. Они успешно пользовались почтоматами и подтвердили, что ячейки открываются автоматически. На локации в этот день работали аудиторы международных компаний Baker Tilly и PSP Audit. Они зафиксировали рекордное количество ячеек — 1182. Впереди 24-часовые съемки локации. После этого можно будет говорить о зачислении автоматизированной точки выдачи в Книгу рекордов Гиннесса. Свое решение комиссия Книги рекордов озвучит еще до Нового года.

С 26 декабря на ВДНХ открылась самая большая в мире автоматизированная ярмарка. Прибыль с каждой транзакции ее организаторы передадут в фонд «Таблеточки». Технологию обеспечил инновационный партнер — международная компания OMNIC.

«Инновации это круто, а тем более, когда это делается для детей. Но еще более приятно, что с помощью инноваций мы сможем помочь больным детям, которые пока не могут получить свой подарок на этой чудесной станции», — говорит исполнительный директор фонда «Таблеточки» Светлана Пугач.

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