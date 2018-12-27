Стороны договорились об очередном перемирии на Донбассе: названа дата

Общество

С полуночи 29 декабря на Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие. Об установлении полномасштабного режима прекращения огня с полуночи 29 декабря по киевскому времени договорились стороны конфликта. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.



«Сегодня удалось достичь договоренности. Надеемся, что этот режим начнется с ночи 29 декабря», — сказал он.



По его словам, украинская сторона взяла на себя обязательства обеспечить режим «тишины» с 00:01 29 декабря.



По словам Марчука, режим «тишины» нужно максимально использовать для ремонта объектов критически важной инфраструктуры.

Он также добавил, что переговоры об установлении режима прекращения огня проходили сегодня по видеосвязи между участниками рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ.

Напомним, власти России пугают жителей оккупированных районов Донбасса тем, что Украина якобы планирует осуществить атаку на эти территории. Спикер российского МИДа Захарова заявила, что Москва получает информацию о «военных приготовлениях Киева на Донбассе, в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты Вооруженных сил Украины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ЛДНР» под руководством российских кураторов продолжают провокационные обстрелы на оккупированном Донбассе, обостряя и без того непростую ситуацию в зоне ООС. Так, 25 декабря сепаратисты устроили обстрел одного из микрорайонов в Петровском районе Донецка, обвинив в этом подразделения Объединенных сил. Однако после проведенного расследования с привлечением экспертов СММ ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации за соблюдением перемирия на Донбассе, было установлено, что ни расстояние, ни профиль высот местности, ни технические характеристики вооружения, снаряды которого обнаружены при обстреле, не позволили бы ВСУ произвести такой обстрел.

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